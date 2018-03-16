В ЮНИСЕФ заявили о случаях серьезного недоедания в Восточной Гуте

16 марта 2018 18:50 (UTC+04:00)

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен случаями серьезного недоедания в сирийской Восточной Гуте, оказывает помощь людям, которые покидают район, но не располагает данными об их количестве, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь ЮНИСЕФ Марикси Меркадо, передает РИА Новости.

По ее словам, ЮНИСЕФ не располагает данными о том, сколько людей вышло из Восточной Гуты по гуманитарным коридорам, так как не ведет наблюдение за эвакуацией. Однако фонд оказывает поддержку уже перемещенным людям, которые в настоящее время находятся в специальных укрытиях, раздавая им воду, подгузники и медицинские наборы. Особое опасение у фонда вызывает ситуация со случаями недоедания в Восточной Гуте среди детей. Для многих терапевтические лечебные питательные наборы становятся единственным источником пищи.

"Мы знаем то, что в Восточной Гуте самое большое количество случаев сильного недоедания с начала конфликта в Сирии. 11,9% всех случаев, зафиксированных в стране", - сказала она.

Меркадо отметила, что помимо помощи людям из Восточной Гуты ЮНИСЕФ вместе с МККК начал доставку воды в пригороды Африна. Ежедневная доставка 500 тысяч литров воды началась с 11 марта, однако 15 марта была вынуждена прекратиться из-за усиления атак на город.

По данным Фонда, согласно информации из Африна, с начала боевых действий в этом регионе были убиты десятки детей, еще больше получили ранения. Отсутствие чистой воды из-за разрушения водопровода грозит для 250 тысяч человек риском развития болезней, связанных с загрязненной водой. В самом городе вынуждены были переселиться из своих домов 50 тысяч человек, которые в настоящее время проживают у родственников, в магазинах, школах и других местах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Иран обеспокоен насилием в Восточной Гуте
Политика 16:05
Лавров рассказал о решающей фазе политического урегулирования в Сирии
Россия 11:43
Лавров призвал ООН активнее помогать беженцам из Восточной Гуты
Россия 11:38
Лавров: Любое использование силы США против Сирии недопустимо
Россия 11:15
Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане состоится в середине мая
Казахстан 11:09
Лавров объяснил, почему "желающие раздела Сирии" не хотят встреч в Астане
Россия 11:07
Главы МИД Турции, Ирана и России встретятся в Астане
Турция 15 марта 16:10
ООН стремится избежать прямого военного противостояния между Россией и США в Сирии
В мире 14 марта 21:24
Постпред России при ОЗХО заявил, что у сирийских террористов есть химоружие
В мире 14 марта 20:47
Чавушоглу: Турция поддерживает территориальную целостность Сирии
Турция 14 марта 14:33
В Израиле рассказали о сотрудничестве с Россией по урегулированию в Сирии
Израиль 14 марта 12:04
Cирийские войска обнаружили опасные химикаты на базе боевиков в Восточной Гуте - СМИ
Арабские страны 13 марта 18:42
Чавушоглу: Труция не будет использовать С-400 в ходе операции в Сирии
Турция 13 марта 13:48
В НАТО заявили о поддержке безопасности Турции от ракетных угроз из Сирии
Турция 12 марта 17:55
Гуманитарный конвой вернулся из Восточной Гуты
В мире 9 марта 20:06
Боевики усилили репрессивные меры в отношении жителей Восточной Гуты
В мире 8 марта 14:20
Отправку гумконвоя в Восточную Гуту перенесли из-за обстрелов
В мире 8 марта 13:30
Совбез ООН обеспокоен гуманитарной ситуацией в Сирии
Другие страны 7 марта 23:23