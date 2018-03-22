Папа Франциск посетит Дублин, где примет участие во Всемирной встрече семей

Папа Римский Франциск в августе посетит Ирландию и примет участие в традиционной католической Всемирной встрече семей, которая состоится в Дублине, передает РИА Новости.

"По случаю будущей Всемирной встречи семей я намерен отправиться в Дублин с 25 по 26 августа этого года", - объявил сам понтифик в среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане.

"Благодарю гражданские власти, епископов, епископа Дублина и всех тех, кто сотрудничали в целях подготовки этой поездки. Спасибо!" - сказал Франциск.

Всемирная встреча семей проводится Римско-католической церковью каждые три года под эгидой ватиканской Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни. В последний раз этот форум состоялся в сентябре 2015 года в Филадельфии (США). О своем участии в дублинской встрече семей, согласно ватиканским источникам, уже заявили около 20 тысяч человек. До последнего времени вопрос об участии понтифика в этом форуме оставался открытым.

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