Цукерберг извинился за недостаточные меры Facebook для защиты пользователей

9 апреля 2018 22:14 (UTC+04:00)

Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая в конгрессе США в понедельник, извинился, что компания сделала недостаточно, чтобы предотвратить утечку персональных данных и защитить пользователей, передает РИА Новости.

"Мы не давали себе четкого отчета в том, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом", - сказал Цукерберг, добавив, что в компании "не сделали достаточно для того, чтобы предотвратить использование инструментов Facebook во вред".

Он также заявил, что недостаточно сделал и для того, чтобы помешать "российскому вмешательству в выборы". Цукерберг пообещал законодателям сделать больше для безопасности и сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры на этот счет с инвесторами компании. Во вторник Цукерберг выступит так же перед сенатом по этому вопросу.

В прошлую среду Facebook сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек. Как заявил Уайли в интервью NBC News, число пользователей сети, к которым могла получить доступ компания, могло быть больше 87 миллионов. Cambridge Analytica - частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica.

Глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN уже извинялся, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией. Цукерберг признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.

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