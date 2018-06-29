Владельцы смартфонов Samsung пожаловались на рассылку фото без разрешения

Смартфоны Samsung могут рассылать фотографии из альбомов пользователей без их разрешения, утверждают пользователи портала Reddit, передает РИА Новости.

По словам одного из участников обсуждения, его смартфон Galaxy S9+ отправил всю галерею снимков по SMS его девушке. Другой пользователь, столкнувшийся с такой же проблемой, заметил, что отправка сообщений не отразилась в логах сотового оператора, однако файлы были отправлены. В комментариях предположили, что такое происходит только с людьми, использующими один аккаунт в системе Samsung на двоих, но это не подтвердилось.

Выяснилось, что баг появляется после обновления программы Samsung Messages, которая по умолчанию используется для отправки SMS. Для решения проблемы пользователи предложили владельцам смартфонов корейской компании отключить доступ приложения к внутренней памяти гаджета.

В Samsung пока не прокомментировали информацию об этой ошибке.

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