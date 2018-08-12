Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол

Лауреат Нобелевской премии по литературе, известный писатель Видиадхар Найпол скончался, не дожив шесть дней до своего 86-летия, передаёт РИА Новости.

Как говорится в официальном заявлении жены писателя, он умер у себя дома в Лондоне в окружении любящих людей.

Найпол родился в Тринидаде и Тобаго в 1932 году. В 1971 году получил Букеровскую премию за книгу "В подвешенном состоянии" (In a Free State). Позже этот роман вошел в список лучших произведений десятилетия.

В 2001 году писателю вручили Нобелевскую премию с формулировкой за "непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято"

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