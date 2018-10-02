Нобелевскую премию получили ученые за открытия в области лазерной физики

2 октября 2018 15:52 (UTC+04:00)

Нобелевскую премию по физике за 2018 год присудили Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за новаторские изобретения в области лазерной физики. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, сообщает во вторник РИА Новости.

Отмечается, что их открытия произвели революции в лазерной физике и сегодня "чрезвычайно маленькие объекты и невероятно быстрые процессы можно наблюдать в новом свете".

Эшкин получит половину награды "за оптические пинцеты и их применение в биологических системах". Другую половину вручат профессорам Муру и Стрикланд — "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".

Эшкин — американский физик, пионер в области создания оптических ловушек, автор 47 патентов. Он также известен исследованиями в областях фоторефракции, генерации второй гармоники и нелинейной оптики в волокнах.

Муру и Стрикланд — французский и канадский физики. В 1985 году они предложили новую технику сверхмощных лазерных импульсов — усиление чирпированных импульсов.

Напомним, церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).

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