SpaceX в четвертый раз отложила запуск навигационного спутника ВВС США

22 декабря 2018 20:47 (UTC+04:00)

Американская компания SpaceX в четвертый раз за последние дни перенесла запуск ракеты Falcon 9, на борту которого находится первый из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, компания сообщила в субботу во время трансляции на своем сайте.

"Сегодня пуск не состоится из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра. Новая попытка запуска будет предпринята завтра примерно в это же время", - заявил представитель SpaceX.

В минувший вторник вице-президент США Майкл Пенс посетил космодром на мысе Канаверал в том числе с целью понаблюдать за полетом носителя с навигационным спутником. Он был перенесен на сутки из-за проблем с оборудованием на Земле. В тот же день компания Blue Origin отложила запланированное испытание своего суборбитального корабля New Shepard в штате Техас. В среду SpaceX отложила пуск во второй раз, а в четверг - в третий.

Спутник GPS III призван усилить группировку 31 действующего спутника США. Аппарат третьего поколения разработан с тем, чтобы "передавать информацию о расположении, навигации и времени в три раза точнее и с в восемь раз более высокой помехоустойчивостью", отмечает SpaceX. По ее данным, GPS III играет "важную роль в обеспечении обороны" Соединенных Штатов.

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