Юнкер пообещал не "исчезать" после ухода с поста главы Еврокомиссии

9 апреля 2019 15:27 (UTC+04:00)

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что после ухода со своего поста не исчезнет из "европейского пейзажа". Мандат Юнкера и возглавляемого им состава Еврокомиссии завершится осенью этого года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я не выдвигал кандидатуру на выборы, потому что я принял решение не возобновлять свой мандат. Некоторые сожалеют об этом, другие говорят, что я исчезну из европейского пейзажа. Я не исчезну. Потому что я глубоко укоренен в то, что делает Европа", - заявил он во вторник, выступая в Брюсселе.

Кандидатом на пост нового главы ЕК от ведущей политической силы в ЕС, "Европейской народной партии", является глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.

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