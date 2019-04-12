Huawei готова поставить Apple чипсеты для связи 5G в случае такого запроса

Китайская компания Huawei готова поставить американской корпорации Apple чипы собственной разработки Balong 5000 для связи 5G в случае поступления подобного запроса. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Если Apple захочет их использовать, то мы ответим да", - приводит газета слова генерального директора потребительского подразделения бизнеса Huawei Юй Чэндуна. Ранее компания заявляла, что разработанные ею чипы не будут поставляться сторонним производителям, так как Huawei планирует оснащать ими только свои устройства.

Как отмечает издание, Apple в настоящее время испытывает потребность в новом поставщике чипсетов, которые обеспечат совместимость ее устройств с сетями пятого поколения. Согласно ранее озвученным планам, компания планировала выпустить первую продукцию с поддержкой сетей 5G уже в 2020 году. Корпорация Intel должна была разработать для Apple собственный подобный чипсет, однако в СМИ появилась информация, что она не укладывается в ранее обозначенные сроки.

"Другие производители чипсетов, включая Samsung, также обсуждали с Apple возможные поставки, однако не смогли достичь договоренности", - утверждает издание. "В то же время американская технологическая компания Qualcomm вряд ли пойдет на партнерство с Apple из-за их судебных тяжб за патенты", - утверждается в газете.

Как отмечает издание, Apple пока не ответила на запрос прокомментировать заявление представителей компании Huawei.

24 января этого года Huawei представила чипсет Balong 5000. Он поддерживает форматы связи 3G, 4G и 5G, что, как указали разработчики, является важной характеристикой во время перехода к сетям пятого поколения. По заявлению Huawei, чипсет способен поддерживать скорость интернет-соединения до 3,2 гигабита в секунду.

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