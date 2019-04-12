В ООН призвали власти Судана сотрудничать с МУС по аресту аль-Башира

12 апреля 2019 14:33 (UTC+04:00)

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает власти Судана сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) по ситуации с президентом страны Омаром аль-Баширом, на которого 15 лет назад был выписан международный ордер на арест, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани, сообщает Тренд со ссылкой на РИА Новости

"Наша позиция четкая. Мы призываем власти Судана полностью сотрудничать с МУС. В 2005 году была резолюция СБ ООН, которая призывала власти Судана к полному сотрудничеству. И мы продолжим призывать власти к содействию", - сказала она.

В УВКПЧ ООН полагают, что протесты в стране продолжатся. По данным управления, за четыре месяца протестов в стране было убито от 40 до 70 человек.
В тоже время женевский офис пока не вступал в контакт с военным советом Судана, который был создан накануне.

"До вчерашних событий мы активно взаимодействовали с правительством Судана. С декабря мы высказывали свои озабоченности, они пригласили прислать техническую миссию для встречи с властями. Со вчерашнего дня прямых контактов с военным советом у женевского офиса УВКПЧ ООН не было", - добавила Шамдасани.

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. Авад ибн Ауф объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП сроком на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.

В Судане около четырех месяцев продолжались народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Судане военные заявили о намерении судить экс-президента аль-Башира
В мире 14:29
Армия Судана может досрочно вернуть власть гражданскому правительству
В мире 14:00
Комиссар ООН Мишель Бачелет прокомментировала ситуацию в Судане
В мире 12:58
Землянам не надо опасаться споров о космических ресурсах, считает эксперт
В мире 10:23
В Армении суд отказался прекратить уголовное преследование Кочаряна
Армения 10:20
Турция надеется на скорейшее восстановление демократии в Судане - Эрдоган
Турция 11 апреля 22:58
Лента новостей
Не играйте с огнем вблизи "пороховых бочек" - Фуад Ахундов
Нагорно-карабахский конфликт 15:35
Gulf Drilling Azerbaijan приобретет новое оборудование
Энергетика 15:35
Компания Gulf Drilling Azerbaijan проявляет интерес к участию в проектах в трех странах
Энергетика 15:30
Лукашенко заявил о приближении эры роботов
Беларусь 15:29
В Баку изменены конечные остановки 15 автобусных маршрутов (ФОТО)
Общество 15:27
Египет планирует открыть скоростной трансфер из Каира в Шарм-эш-Шейх
В мире 15:23
Узбекистан наладил производство мотоциклов из комплектующих китайской компании Lifan
Бизнес 15:18
Moody's подтвердило рейтинг Азербайджана
Бизнес 15:15
Российское рейтинговое агентство прогнозирует рост экономики Азербайджана
Бизнес 15:11