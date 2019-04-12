В ООН призвали власти Судана сотрудничать с МУС по аресту аль-Башира

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает власти Судана сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) по ситуации с президентом страны Омаром аль-Баширом, на которого 15 лет назад был выписан международный ордер на арест, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани, сообщает Тренд со ссылкой на РИА Новости

"Наша позиция четкая. Мы призываем власти Судана полностью сотрудничать с МУС. В 2005 году была резолюция СБ ООН, которая призывала власти Судана к полному сотрудничеству. И мы продолжим призывать власти к содействию", - сказала она.

В УВКПЧ ООН полагают, что протесты в стране продолжатся. По данным управления, за четыре месяца протестов в стране было убито от 40 до 70 человек.

В тоже время женевский офис пока не вступал в контакт с военным советом Судана, который был создан накануне.

"До вчерашних событий мы активно взаимодействовали с правительством Судана. С декабря мы высказывали свои озабоченности, они пригласили прислать техническую миссию для встречи с властями. Со вчерашнего дня прямых контактов с военным советом у женевского офиса УВКПЧ ООН не было", - добавила Шамдасани.

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. Авад ибн Ауф объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП сроком на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.

В Судане около четырех месяцев продолжались народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

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