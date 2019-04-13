Лидер повстанцев Южного Судана рассказал о ситуации в стране

13 апреля 2019 10:29 (UTC+04:00)

Лидер повстанческого движения Южного Судана Риек Машар считает, что правительство национального согласия не удастся сформировать к 12 мая. "К сожалению, должен сказать нет", - заявил агентству Рейтер Машар, отвечая на вопрос, удастся ли сформировать правительство к этой дате, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Машар отметил, что необходимо продлить дедлайн на шесть месяцев, чтобы объединить и развернуть силы обороны, демилитаризовать столицу страны Джубу и другие города, договориться о передаче власти и освобождении политических заключенных. Он добавил, что обсудил во время встречи в Ватикане возможность продления дедлайна с президентом Салвой Кииром.

"У нас есть беженцы, которые не вернутся, пока не почувствуют себя в безопасности, у нас есть внутренне перемещенные люди в столице и других крупных городах, которые не вернутся в свои дома, которые они оставили пять с половиной лет назад из-за угрозы жизни", - отметил Машар.
Глава движения добавил, что сначала необходимо сделать страну достаточно безопасной, чтобы народ был уверен в том, что соглашение будет выполняться.

Специальная двухдневная встреча с участием высших представителей гражданских и религиозных властей Южного Судана в целях содействия национальному примирению прошла в Ватикане 10-11 апреля. Папа Франциск одобрил предложение об организации такой встречи, сделанное ранее архиепископом Кентерберийским (духовным главой Церкви Англии) Джастином Уэлби. В ней приняли участие Киир, четверо из пяти будущих вице-президентов, которые приступят к исполнению своих обязанностей 12 мая, восемь членов Совета церквей Южного Судана.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. С 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Машар. Более 2 миллионов человек стали в этой стране вынужденными переселенцами.

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