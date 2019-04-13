Абэ может отказаться от переговоров с Мун Чжэ Ином на полях G20

13 апреля 2019 14:54 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отказаться от проведения отдельных двусторонних переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях саммита G20, который пройдет в Осаке в июне. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Отмечается, что в настоящее время правительство Японии изучает такую возможность. Причиной отказа от проведения саммита с Мун Чжэ Ином может стать ухудшение отношений между Токио и Сеулом.

Отношения между странами находятся в состоянии обострения после инцидента, произошедшего в Японском море в конце 2018 года. Токио обвиняет Сеул в том, что корабль его ВМС 20 декабря несколько раз захватывал своим боевым радаром самолет ВМС Японии, что, как утверждается, могло иметь крайне опасные последствия. Южнокорейская сторона эти обвинения отвергает.

Также осенью 2018 года Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании, которая после Второй мировой войны много раз реорганизовывалась, сливалась с другими корпорациями, а сейчас носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Правительство Японии отвергает требования Южной Кореи о выплатах за принудительный труд. Оно исходит из того, что этот вопрос в соответствии с двусторонним соглашением был окончательно решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом в 1965 году. Эта ситуация также негативным образом отразилась на отношениях между двумя странами.

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