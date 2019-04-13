Лидер КНДР призвал направить все силы на развитие экономики и улучшение жизни людей

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын призвал в программной речи о приоритетах страны направить все усилия на развитие экономики. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В нынешней борьбе за построение социалистической державы центральной задачей нашей республики является прочное укрепление материального фундамента социализма путем сосредоточения всех сил страны на экономическом строительстве", - приводит агентство заявление Ким Чен Ына.

Отмечается, что лидер КНДР подробно остановился на различных сферах народного хозяйства, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, металлургии, транспорте, строительстве, легкой промышленности и сельском хозяйстве. По каждому из направлений экономики он дал поручения, что необходимо сделать для увеличения объемов производимой продукции. Особый акцент Ким Чен Ын сделал на товарах для удовлетворения потребительского спроса жителей народной республики.

"В кратчайшие сроки мы должны решить проблемы с питанием и потребительскими товарами, которые имеют решающее значение для улучшения жизни людей", - подчеркнул он, а также отметил, что необходимо ускорить темпы строительства, "чтобы обеспечить людям лучшие и более цивилизованные условия жизни".

Военной сфере, которой в подобных выступлениях лидер КНДР обычно уделял много внимания, в тексте нынешней речи было отведено всего два абзаца. "Мы всегда должны помнить, что мир гарантируется только сильными вооруженными силами, твердо придерживаться принципов самообороны и продолжать укреплять обороноспособность страны", - отметил Ким Чен Ын.

Обогнать развитые страны в сфере образования

В ходе своего выступления лидер КНДР выдвинул необычную инициативу в сфере образования. "Следует создать условия для приоритетного развития образования и ускорения образовательной революции с тем, чтобы обогнать уровень развитых стран", - поставил задачу Ким Чен Ын перед руководством республики.

По его словам, правительство КНДР должно также "приложить большие силы для развития социалистического здравоохранения". При этом в сфере культуры и искусства Ким Чен Ын поручил создать "много знаменитых произведений, отражающих требование эпохи и стремление народа, в особенности в отрасли кинематографии ". "Пламя революции в кино нового века должно сыграть передовую роль в открытии нового периода процветания и развития социалистической культуры", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Как сообщает ЦТАК, это заявление Ким Чен Ын сделал 12 апреля на первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва в политической речи "О социалистическом строительстве, внутренней и внешней политике правительства республики на данном этапе". По информации агентства, в ходе заседания на трибуне присутствовали избранные 11 апреля члены высшего государственного руководства республики: член президиума политбюро ЦК ТПК, первый заместитель председателя Госсовета КНДР, председатель президиума ВНС Цой Рён Хэ и член политбюро ЦК ТПК, член Госсовета КНДР, премьер кабинета министров Ким Чжэ Рён.

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