Хакеры взломали аккаунт партии премьера Швеции в Twitter

Хакеры в ночь на понедельник взломали аккаунт Социал-демократической партии Швеции в Twitter и сообщили об отставке Стефана Левена с поста премьер-министра, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В понедельник утром Стефан Левен покинет пост премьер-министра и лидера партии, вместо него должность лидера партии и премьер-министра займет Себастиан", - говорится в первом сообщении, которое появилось в Twitter социал-демократов около 02.00.

После одно за другим стали появляться сообщения о легализации марихуаны в Швеции и призывы покупать биткоины. На логотипе партии также появился оранжевый значок биткоина.

В пресс-службе социал-демократов изданию Dagens Nyheter подтвердили, что Twitter был взломан. К 07.30 сообщения все еще не были удалены со страницы.

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