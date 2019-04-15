В Бразилии число погибших при обрушении зданий возросло до девяти

Не менее девяти человек погибли и еще 15 считаются пропавшими без вести в результате обрушения двух незаконно построенных зданий в фавеле (трущобе) бразильского Рио-де-Жанейро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось о семи погибших.

Точные причины обрушений до сих пор не установлены, однако известно, что фавела, в которой они располагались, относится к числу наиболее пострадавших от мощных дождей районов города.

Муниципальные власти Рио-де-Жанейро сообщили о планах снести по меньшей мере три здания, которые стоят по соседству с обрушившимися домами, передает агентство. Судьба остальных зданий этого района будет решена после проверки.

Отмечается, что застройка находится в зоне охраны окружающей среды, дома были возведены, несмотря на многочисленные запреты со стороны местных властей.

"Эти здания представляют риск для людей, потому что были построены без лицензии... Нет даже инженера, который несет за них ответственность", - приводит агентство слова главы муниципального секретариата по инфраструктуре и жилищному строительству Себастьяна Бруну.

Дожди начались в Рио в начале прошлой недели и унесли жизни как минимум 10 человек. Пять тел были извлечены из-под обломков обрушившихся зданий, еще два человека скончались в госпиталях. Также были спасены еще 10 человек.

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