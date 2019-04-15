Страны ЕС дали Еврокомиссии мандат на начало торговых переговоров с США

Страны Европейского союза дали мандат Еврокомиссии (ЕК) на проведение официальных торговых переговоров с США. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Сегодня Совет утвердил мандат Еврокомиссии на начало переговоров с США по двум соглашениям. По торговому соглашению об отмене таможенных пошлин только на промышленные товары, исключая сельскохозяйственную продукцию. И по соглашению об оценке соответствия, целью которого будет устранение нетарифных барьеров, в результате чего компаниям будет проще доказать, что их продукция соответствует техническим требованиям как в ЕС, так и в США, сохраняя при этом высокий уровень защиты в ЕС", - отмечается в нем.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter, добавив, что эта мера затронет импорт из стран ЕС на сумму в $11 млрд.

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