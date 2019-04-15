Страны ЕС дали Еврокомиссии мандат на начало торговых переговоров с США

15 апреля 2019 16:10 (UTC+04:00)

Страны Европейского союза дали мандат Еврокомиссии (ЕК) на проведение официальных торговых переговоров с США. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Сегодня Совет утвердил мандат Еврокомиссии на начало переговоров с США по двум соглашениям. По торговому соглашению об отмене таможенных пошлин только на промышленные товары, исключая сельскохозяйственную продукцию. И по соглашению об оценке соответствия, целью которого будет устранение нетарифных барьеров, в результате чего компаниям будет проще доказать, что их продукция соответствует техническим требованиям как в ЕС, так и в США, сохраняя при этом высокий уровень защиты в ЕС", - отмечается в нем.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter, добавив, что эта мера затронет импорт из стран ЕС на сумму в $11 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Делегация Wall Street приедет в Узбекистан изучать местный рынок для финансовых вложений
Бизнес 16:35
Около 4 млн детей ежегодно заболевают астмой из-за загрязнения воздуха
В мире 15:59
США впечатлены усилиями Азербайджана по предотвращению незаконного оборота наркотиков
Общество 15:42
Трамп порекомендовал Boeing переименовать модель 737 MAX
В мире 15:36
Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми
В мире 15:20
Евросоюз утвердил директиву о защите авторского права в интернете
В мире 15:15
Лента новостей
Кинематографисты обсудили Концепцию развития кинематографии Азербайджана
Культура 16:51
Ученые раскрыли причины появления современного "клипового сознания"
В мире 16:49
В одном из поселков Абшеронского района ожидаются перебои в электроснабжении
Общество 16:46
"Эпатажные крохи" появятся в Баку (ВИДЕО)
Культура 16:45
В Баку произошло ДТП, есть погибший
Происшествия 16:40
Делегация Wall Street приедет в Узбекистан изучать местный рынок для финансовых вложений
Бизнес 16:35
В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение
В мире 16:35
Правительство Ливии обвинило силы Хафтара в обстреле гражданских объектов
В мире 16:32
AzerGold и ОО "Региональное Развитие" организовали тренинг на тему климатических изменений (ФОТО)
Бизнес 16:30