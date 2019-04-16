Министр культуры Франции заявил, что основную структуру Нотр-Дама удалось спасти

Основная структура собора Парижской Богоматери спасена, но ситуация остается крайне сложной. Об этом во вторник заявил министр культуры Франции Франк Риестер, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Основная конструкция спасена, но ситуация крайне нестабильная", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.

"Этой ночью сгорело две трети площади крыши собора, обрушился шпиль и часть поперечного нефа", - отметил он.

По мнению министра, "необходимо сохранять бдительность, но быть оптимистом". "Речь идет о невиданной драме, и государство сделает все необходимое в этой обстановке всеобщей солидарности", - сказал он. "Нам потребуется помощь всех", - добавил Риестер.

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