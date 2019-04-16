В Иерусалиме произошло возгорание в комплексе мечети Аль-Акса

Незначительное возгорание произошло в будке охранника на территории комплекса иерусалимской мечети Аль-Акса, не причинив ущерба религиозной святыне, сообщила во вторник администрация.

Инцидент случился накануне вечером и обратил на себя внимание главным образом тем, что совпал по времени с пожаром в столице Франции, где от огня сильно пострадал собор Парижской богоматери, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Неосторожность детей стала причиной возгорания, произошедшего вчера вечером в молельне Аль-Марвани мечети Аль-Акса... Охранники смогли быстро потушить огонь", - сказано в пресс-релизе исламского фонда "Вакф", управляющего объектом. Пожар, по его данным, произошел в помещении для охраны.

Комплекс мечетей Аль-Акса и Куббат ас-Сахра расположен в историческом центре Иерусалима и почитается как третья по значимости святыня исламского мира.

На инцидент отреагировал президент Палестины Махуд Аббас, подчеркнувший, по сообщению ВАФА, необходимость охраны святых мест с учетом их "большой религиозной и гуманитарной значимости".

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