Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже ведется

Президент США Дональд Трамп заявил, что работы по строительству больших участков стены на границе с Мексикой уже ведутся, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Демократы в Конгрессе должны вернуться из своих отпусков и изменить миграционное законодательство, или ситуация на границе, несмотря на великолепную работу пограничного контроля, станет только хуже. Большие участки стены строятся сейчас!", - написал президент в Twitter.

Пентагон 10 апреля заключил контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на строительство стены на границе США с Мексикой.

В начале апреля Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны. При этом Трамп признал, что закрытие границ негативно повлияет на экономику США.



Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.