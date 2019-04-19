Неизвестные подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

19 апреля 2019 20:32 (UTC+04:00)

Неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в России — иешивы "Торат хаим" в Москве, сообщил РИА Новости раввин иешивы Мойше Лебель, сообщает в пятницу Trend.

Собеседник агентства подчеркнул, что инцидент произошел прямо перед началом главного праздника иудаизма Песаха.

Как уточнил раввин, неизвестные сожгли хранилище с кошерным мясом.

В иешиве находились 60 студентов, раввинов и гостей, которые пришли на седер — ритуальную трапезу по случаю Песаха.

Песах — один из древнейших иудейских праздников. Он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа — Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. В этом году Песах празднуется с 19 по 26 апреля.

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