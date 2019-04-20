Назван простой способ избежать слабоумия

20 апреля 2019 08:36 (UTC+04:00)

Физическая активность даже менее чем 2,5 часа в неделю способна сократить риск развития деменции, выяснили исследователи Бостонского университета. Своими наблюдениями они поделились в журнале JAMA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Научная работа проводилась в период с 2016 года по февраль 2019-го. В исследовании приняли участие 2354 человека (1099 мужчин и 1276 женщин), в нем использовались акселерометры и магнитно-резонансная томография.

Эксперты считают, что регулярная физическая активность способна улучшить не только физическое здоровье, но и умственное. В частности, по их словам, занятия спортом, даже если под этим имеются в виду "простые прогулки", замедляют процессы старения мозга, в результате чего у физически активных людей меньше шансов заболеть деменцией.

Согласно подсчетам исследователей, те, чья физическая активность в неделю насчитывала 150-300 минут, отдаляли старение мозга на 1,1 года за каждый час физической активности в неделю. На 1,4-2,2 года за каждый час физической активности в неделю медленнее старел мозг у тех, кто проходил 7 500 шагов и более в неделю.

Деменция — это расстройство нервной деятельности, проявляющееся в первую очередь резким снижением умственных способностей.

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