Китай выступил против односторонних "нефтяных" санкций США в отношении Ирана

Китайские власти выступают против односторонних мер оказания давления Соединенными Штатами на стран - импортеров иранской нефти, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы однозначно против односторонних мер США и американской "юрисдикции длинной руки", - отметил он, комментируя на регулярной пресс-конференции вопрос западного журналиста о намерениях Вашингтона перестать выводить из-под иранских "нефтяных" санкций отдельные государства, в том числе Китай. - Правительство КНР намерено оказывать активное конструктивное воздействие ради стабильности рынка с целью защиты законных прав своих национальных предприятий".

Дипломат подчеркнул, что Пекин поддерживает торгово-экономические контакты с Тегераном "исключительно на рациональных и законных основаниях, в соответствии с принципами открытого и прозрачного взаимодействия".

Как сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте, американский госсекретарь Майкл Помпео 22 апреля объявит о том, что Соединенные Штаты со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций.

В ноябре 2018 года Соединенные Штаты приняли решение на 180 дней сделать исключение для восьми стран и территорий, импортирующих углеводороды из Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире, а также дать время для поиска альтернатив. По данным The Washington Post, три из них уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и китайский Тайвань. Индия, материковый Китай, Республика Корея, Турция и Япония теперь должны будут прекратить закупки черного золота у Тегерана, либо Белый дом введет против них санкции. Крупнейшие импортеры иранской нефти на текущий момент - Пекин и Нью-Дели.

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