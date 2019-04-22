Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold

Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Журналисты, заранее получившие Galaxy Fold для написания обзоров, сообщили о ряде проблем, возникающих при его эксплуатации. "Чтобы полностью оценить полученные отзывы и провести дальнейшие внутренние тесты, мы решили отложить запуск Galaxy Fold. Мы планируем сообщить дату релиза в ближайшие недели", - сказано в заявлении.

Компания сообщила, что, согласно предварительным данным, проблемы возникали при сгибании устройства в верхней и нижней частях экрана. Samsung планирует усилить защиту экрана и создать более подробную инструкцию по его использованию.

Galaxy Fold - первый складной смартфон Samsung Electronics. В сложенном состоянии устройство можно использовать как телефон, в разложенном оно по функциям заменяет планшет. Гаджет имеет два экрана - 4,6-дюймовый и 7,3-дюймовый. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй - в качестве планшета.

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