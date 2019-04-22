Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold

22 апреля 2019 23:25 (UTC+04:00)

Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Журналисты, заранее получившие Galaxy Fold для написания обзоров, сообщили о ряде проблем, возникающих при его эксплуатации. "Чтобы полностью оценить полученные отзывы и провести дальнейшие внутренние тесты, мы решили отложить запуск Galaxy Fold. Мы планируем сообщить дату релиза в ближайшие недели", - сказано в заявлении.

Компания сообщила, что, согласно предварительным данным, проблемы возникали при сгибании устройства в верхней и нижней частях экрана. Samsung планирует усилить защиту экрана и создать более подробную инструкцию по его использованию.

Galaxy Fold - первый складной смартфон Samsung Electronics. В сложенном состоянии устройство можно использовать как телефон, в разложенном оно по функциям заменяет планшет. Гаджет имеет два экрана - 4,6-дюймовый и 7,3-дюймовый. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй - в качестве планшета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Samsung отменила презентации по случаю запуска на рынок смартфона Galaxy Fold
В мире 22 апреля 11:26
Samsung ответил на сообщения о проблемах с экраном у смартфонов Galaxy Fold
В мире 18 апреля 14:20
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
В мире 18 апреля 03:39
Huawei готова поставить Apple чипсеты для связи 5G в случае такого запроса
В мире 12 апреля 11:32
Samsung представила новый смартфон Galaxy A80
В мире 10 апреля 21:48
Планшеты Samsung увеличили долю на рынке Азербайджана
ИКТ 3 апреля 20:16
Лента новостей
В Нигерии полицейский въехал в толпу во время празднования Пасхи
Другие страны 00:54
Совбез ООН осудил "отвратительные и трусливые" теракты на Шри-Ланке
В мире 00:49
Спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
В мире 00:41
В Бельгии прокат самокатов снабдят алкотестером с ограничителем скорости
Европа 00:02
Стали известны сроки начала реструктуризации займов в рамках указа о проблемных кредитах в Азербайджане
Финансы 22 апреля 23:50
"Наполи" проиграл "Аталанте" в матче чемпионата Италии
Спорт 22 апреля 23:48
Европейские туристы стали активнее интересоваться Азербайджаном
Туризм 22 апреля 23:32
На востоке Японии произошло землетрясение
Другие страны 22 апреля 23:19
В Азербайджане выросли налоговые поступления в госбюджет
Финансы 22 апреля 23:17