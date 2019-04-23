Парламент Ирана ратифицировал законопроект о признании CENTCOM террористами

Парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все положения законопроекта, который вносит Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в число террористических группировок, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана в ответ на решение США объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией признал CENTCOM террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

Отмечается, что первое положение законопроекта, причисляющее CENTCOM к террористам, было одобрено 173 голосами, четыре парламентария проголосовали против, еще 11 воздержались.

Всего проект закона включает в себя 14 положений. Согласно последнему из них, закон вступает в силу после ратификации.

Согласно законопроекту, Иран может ввести ответные меры против стран и людей, сотрудничающих с CENTCOM. Кроме того, иранское правительство должно защищать всех юридических и физических лиц, "которые сотрудничают с КСИР в пределах и за пределами страны, от возможного правового и духовного вреда, причиненного внесением КСИР в список террористических группировок", пишет агентство.

Правительство также должно нейтрализовать меры США путем переговоров по этому вопросу с международными организациями, помимо двусторонних и трехсторонних переговоров с другими странами.

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