В Германии назвали Китай серьезным конкурентом

Китай является многообещающим партнером и серьезным конкурентом Германии и Европы, заявил в четверг министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, который примет участие в международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине 25-27 апреля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Китай является многообещающим партнером и серьезным конкурентом Германии и Европы. Нам нужна ясная стратегия в отношении Китая, которая учитывала бы наши экономико-политические интересы. Создание инфраструктуры между Европой и Азией в этой связи является важной темой. Оно должно происходить при соблюдении международного социального, экологического права, а также прав человека и стандартов проведения тендеров", - заявил министр, отправляющийся в Пекин.

Он добавил, что в отношениях между Китаем и ЕС можно добиться позитивной динамики, если "будут устранены текущие проблемы для иностранных компаний в Китае в связи с доступом к рынку, необходимостью передачи технологий, а также различные рыночные и инвестиционные барьеры, будет обеспечена возможность для честной конкуренции".

Министр добавил, что намерен поднять эти вопросы также на запланированных встречах с руководством Китая и европейскими партнерами.

Инициатива китайского руководства "Один пояс - один путь" объединяет проекты "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века", выдвинутые в сентябре 2013 года. Речь идет о строительстве инфраструктуры между Европой и Азией - транспортных коридоров по суше и морю. Как сообщило минэкономики ФРГ, проекты реализуют в основном китайские компании, существует проблема задолженности перед принимающими странами.

Китай оставался в 2018 году крупнейшим торговым партнером Германии. Торговый оборот составил 199,3 миллиарда евро. В 2017 году он составлял 186,6 миллиарда евро.

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