Большинство американцев поддерживают израильтян

27 апреля 2019 11:25 (UTC+04:00)

Согласно новому опросу Pew Research, большинство американцев положительно относятся к израильтянам, но более половины негативно воспринимают израильское правительство. Исследование также показало резкий раскол среди американцев во взглядах на Израиль, палестинцев и их правительства, передает Trend со ссылкой на Агентсво Mignews.com

В целом, 64 процента респондентов заявили, что придерживаются положительного мнения об израильтянах, и только 41 процент говорит то же самое о правительстве Израиля. Тем не менее, только 46 процентов респондентов благоприятно относятся к палестинцам, и всего лишь 19 процентов сказали то же самое о правительстве Палестинской администрации.

Опрос показал, что среди тех, кто поддерживает Израиль и израильтян значительно больше республиканцев. 77 процентов республиканцев и правых сторонников придерживаются положительного мнения об израильтянах, в отличие от всего лишь 57 процентов демократов. В то время как 46 процентов республиканцев поддержали израильтян и негативно отнеслись к палестинцам, еще 30 процентов поддерживали оба народа. Среди демократов только 25 процентов придерживаются благоприятных взглядов на Израиль и неблагоприятных взглядов на палестинцев.

Отвечая на вопрос об израильском и палестинском правительствах, 61 процент республиканцев выразили поддержку израильскому правительству по сравнению только с 26 процентами демократов. В прошлом году 46 процентов американцев больше сочувствовали Израилю, а 16 процентов заявили, что больше сочувствуют палестинцам. Опрос был проведен с 1 по 15 апреля среди 10 523 взрослых респондентов.

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