Авиакомпания SAS отменила почти 600 рейсов из-за забастовки пилотов

27 апреля 2019 14:58 (UTC+04:00)

Авиакомпания SAS дополнительно отменила 587 рейсов в связи с забастовкой, которую ее пилоты проводят, требуя повышения заработной платы, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее длившиеся несколько недель переговоры по поводу урегулирования трудового спора между руководством SAS и ее пилотами потерпели неудачу. В результате последние в пятницу объявили о начале забастовки, что уже привело к отмене многих рейсов.

"Мы глубоко сожалеем, что продолжающаяся забастовка затронула наших клиентов и привела к задержкам и отмене рейсов", - приводит агентство заявление SAS. Как сообщила авиакомпания, в воскресенье еще "587 рейсов по всей Скандинавии будут отменены", что затронет около 64 тыс. пассажиров.

По данным SAS, зарплата пилотов компании уже составляет в среднем 93 тыс. крон (чуть менее $9 тыс.) и является одной из самых высоких в Скандинавии. Профсоюз, однако, утверждает, что эта статистика не соответствуют реальности.

Крупнейшим пакетом акций SAS до недавнего времени владели правительства трех скандинавских стран. Швеции принадлежало 21%, по 14% - Дании и Норвегии. Однако Норвегия и Швеция в 2016 году уже сокращали свои доли в SAS, выставив на продажу 5,8% акций. В последние годы SAS все больше теснят лоукостеры, из-за конкуренции с которыми ей приходится существенно сокращать издержки.

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