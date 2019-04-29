На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая у границы с Таджикистаном.

Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 08:23 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр колебаний находился в 190 км западнее города Кашгар (Каши). Глубина залегания очага не приводится.

Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

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