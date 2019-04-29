США пока не знают, будет ли организован к лету третий саммит с КНДР

29 апреля 2019 17:41 (UTC+04:00)

Американская администрация пока не знает, удастся ли организовать к лету третью по счету личную встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Не знаю, - сказал глава американской дипломатии, отвечая на прямой вопрос на эту тему. - Мы хотим гарантировать, что создаем условия, при которых оба лидера, если они встретятся, смогут добиться существенного прогресса".

"Мы добились прогресса на предыдущем двустороннем саммите в Ханое", - заявил при этом Помпео.

Он также подтвердил, что продолжает возглавлять делегацию США на переговорах с КНДР, невзирая на недовольство Пхеньяна. "Мы не решаем, кто является моим партнером со стороны КНДР, а президент Дональд Трамп решает, кому представлять Америку", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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