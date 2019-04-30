Отец Нурмагомедова считает, что Макгрегор не заслужил бой-реванш с Хабибом

Ирландский боец Конор Макгрегор не заслужил повторный поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Такое мнение высказал тренер и отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел в октябре прошлого года в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина болевым приемом. После окончания боя на арене состоялась массовая драка, участники которой впоследствии были дисквалифицированы и оштрафованы. Согласно контракту Нурмагомедова с UFC, российскому спортсмену осталось провести один поединок в организации. Всего на его счету 27 побед и ни одного поражения.

"Реванш? Если он (Макгрегор) выиграет у пары достойных человек - почему бы нет, - сказал специалист. - Он с 2016 года не выигрывает ничего, хотя остается на слуху. Но он сдался, года не прошло, и уже матч-реванш".

"Если бы был близкий бой - одно дело, но раз он сдался, то должен молчать и готовиться дальше. Я думаю, ему хотя бы надо пройти Джастина Гэтжи или Ислама Махачева", - добавил собеседник агентства.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения.

Нурмагомедов проведет следующий бой 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.

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