Касильяс поблагодарил всех за поддержку

1 мая 2019 23:57 (UTC+04:00)

Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании, вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс, который в среду перенес сердечный приступ, пришел в себя в больнице и выразил благодарность за поддержку. Об этом написал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки "Порту".

"Все под контролем, я перенес сильный испуг, но остался невредим. Большое спасибо всем за сообщения любви и поддержки", - написал 37-летний Касильяс.

В марте голкипер на год продлил контракт с "Порту".

Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из испанского "Реала", воспитанником которого он является. В составе мадридского клуба он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).

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