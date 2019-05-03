В ЮАР спасли заблокированных в шахте горняков

Все 1,8 тысячи рабочих, которые были заблокированы 30 апреля в платиновой шахте горнодобывающей компании Sibanye в городе Рюстенбург в ЮАР, спасены, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что в шахте произошла авария, рабочие оказались заблокированы под землей. Представитель горнодобывающей компании отметил, что горняки находились в безопасности и с доступом к воде, в шахте была вентиляция. Он также уточнил, что сообщений о пострадавших не поступало.

Для спасения горняков был использован дополнительный путь выхода из шахты.

Также уточняется, что министерство начнет комплексное расследование произошедшего.

В релизе компании Sibanye-Stillwater уточняется, что в шахте обрушились рельсы. После того, как железные обломки удалось убрать, были проведены необходимые ремонтные работы и проверка безопасности рудника. С 3 мая работа шахты возобновилась.

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