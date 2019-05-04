Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Камеруне

Совет Безопасности ООН по инициативе США проведет 13 мая первое заседание, посвященное ситуации в Камеруне. Об этом в субботу сообщило AFP, передает Trend со ссылкой ТАСС.

По его данным, заседание будет носить неформальный характер, по завершении сессии не предвидится письменных заявлений или коммюнике.

В течение двух лет с начала конфликта в Камеруне ни один член Совбеза ООН не обращался с просьбой о проведении заседания на эту тему, полагая, что это является внутренним делом страны.

С конца 2017 года в Камеруне активизировались силы, выступающие за отделение от страны двух англоязычных районов на западе. Когда-то они представляли собой английскую колонию, а после обретения независимости были объединены с остальной франкоязычной частью Камеруна. Сепаратисты выступают за создание независимого государства Амбазония, упрекая власти в недостаточном внимании к развитию англоязычной части страны. Их взгляды, впрочем, разделяют далеко не все жители этой части Камеруна.

Как отмечает AFP, по данным центра геополитического анализа International Crisis Group, около 1,8 тыс. человек погибли за 20 месяцев конфликта. По подсчетам ООН, более 530 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

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