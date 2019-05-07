Ученые выяснили, что длительные космические полеты приводят к увеличению желудочков мозга

Длительное пребывание в космосе приводит к увеличению объемов желудочков головного мозга человека. Такой вывод содержится в исследовании, проведенном группой ученых из России, Бельгии и Германии. Результаты их изысканий опубликованы в понедельник в вестнике Национальной академии наук США (Proceedings of the National Academy of Sciences), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Проект был осуществлен специалистами Института медико-биологических проблем РАН, Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России, ряда научно-исследовательских организаций Бельгии и ФРГ. Они проанализировали данные, полученные в результате обследования 11 российских космонавтов. Информация, с которой работали ученые, была собрана в период с февраля 2014 года по май 2018 года методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга до полетов на Международную космическую станцию (МКС), вскоре после возвращения оттуда и через семь месяцев пребывания на Земле.

По свидетельству экспертов, они обнаружили "существенное увеличение" объемов боковых и третьих желудочков головного мозга у космонавтов, вернувшихся с МКС, с "тенденцией к нормализации" при повторном проведении МРТ через семь месяцев. При обследовании сразу по возвращении с МКС выяснялось, что у космонавтов из-за микрогравитации объем боковых полостей, заполненных спинномозговой жидкостью, увеличился на 13,3% (плюс/минус 1,9%), третьих - на 10,4% (плюс/минус 1,1%). При втором обследовании объем боковых желудочков был больше нормы на 7,7% (плюс/минус 1,6%), третьих - на 4,7% (плюс/минус 1,3%).

К каким последствиям могут приводить обнаруженные физиологические изменения, в исследовании не говорится.

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