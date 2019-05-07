В Японии служащим разрешили приходить на работу без галстуков

7 мая 2019 11:07 (UTC+04:00)

С опозданием на неделю из-за длинных выходных началась в Японии кампания Cool biz – из-за наступления устойчиво теплой погоды служащим разрешено приходить на работу без галстуков. Это позволяет даже в жаркие майские дни воздерживаться от использования кондиционеров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как всегда, пример показывают сотрудники министерства окружающей среды – они пришли не только без галстуков, но и, несмотря на прохладную погоду в Токио, в футболках с коротким рукавом и окинавских рубашках с растительным орнаментом.

Министры же не показали должного единодушия. Без галстуков, но в пиджаках вели пресс-конференции только генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга, министр обороны Такэси Ивая, министр юстиции Такаси Ямасита – он пришел не только без галстука, но и в рубашке неожиданного для его ранга веселого желтого цвета, и министр здравоохранения, труда и благосостояния Такуми Нэмото – он решил отметить первый день экокампании рубашкой в полоску, как и министр по делам восстановления после стихийных бедствий Хиромити Ватанабэ.

Глава комитета общественной безопасности Ямамото Дзюндзо также пришел без галстука. Министр по делам олимпийских игр Синъити Судзкуки решил не повязывать галстук и даже "позволил" себе рубашку в клеточку.

Министр иностранных дел Таро Коно предпочел сохранить строгий стиль – в первый после длинных выходных рабочий день он надел белоснежную рубашку, повязав небесно-голубой галстук в темно-синий горошек. Министр сельского хозяйства Такамори Ёсикава также пришел в голубом галстуке с неопределенным орнаментом. Не отказался от галстука и министр экономики, совмещающий эту должность с постом министра по экономическим связям с Россией Хиросигэ Сэко.

Он был в бордовом галстуке с редкими бело-синими вкраплениями. Министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги был в галстуке цвета "мокрого асфальта" с нежно-голубыми тонкими полосками. По всей видимости, такое инакомыслие этих министров объясняется прохладной погодой в Токио – 21 градус, что позволяет сохранять привычный офисный вид.

Общенациональная кампания по внедрению облегченной формы одежды Сool biz (сокращенное от cool business) проходит в стране с 2005 года. Ее цель - борьба с парниковым эффектом за счет снижения нагрузки на кондиционеры, которые устанавливают в режиме работы на 28 градусов или не включают вовсе. Ради этого служащим разрешено приходить в более легкой одежде.

Первоначально кампания проходила с 1 июня по 31 сентября. Но с 2011 года, когда Япония стала экономить электроэнергию из-за выхода из строя всех атомных станций после землетрясения 11 марта и аварии на АЭС "Фукусима-1", кампанию стали проводить с 1 мая по 31 октября. Однако с этого года решено завершить кампанию в конце сентября, так как на второй осенний месяц выпадает мало по-настоящему жарких дней.
Период же с 1 июня по 31 сентября после 2011 года стал называться супер-cool biz, он предусматривает не только отказ от галстуков и пиджаков, но и ношение сандалий, гавайских рубашек, футболок "поло" с отложным воротничком самых разнообразных оттенков и цветов

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