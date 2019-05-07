Армия Хафтара сбила в Ливии самолет лояльных камбину в Триполи сил

7 мая 2019 16:32 (UTC+04:00)

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбили военный самолет формирований, лояльных работающему в Триполи Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, самолет был сбит в районе Эль-Хира к югу от Триполи. Ранее силы ЛНА уже уничтожали самолеты авиации ПНС, а также лояльных ему формирований.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.

По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений погибли свыше 430 человек, более 2 тысяч получили ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек (Обновлено)
В мире 6 мая 23:00
В Канаде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
В мире 6 мая 13:55
Число жертв боевых действий в Ливии достигло 432 человек
В мире 6 мая 13:43
41 пассажир Superjet погиб в авиакатастрофе в "Шереметьево" - СК
Россия 6 мая 01:51
При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек из 78 находившихся на борту
Россия 6 мая 01:28
Глава ПНС Ливии заявил о восстановлении контроля над позициями у Триполи
Арабские страны 4 мая 21:37
Лента новостей
Юнкер считает своей ошибкой молчание и невмешательство перед референдумом по Brexit
В мире 16:52
В Самухе обнаружен нелегальный цех по переработке кур (ФОТО)
Экономика 16:48
Компания Samsung увеличила долю на рынке мобильных устройств Азербайджана
ИКТ 16:45
125-я Гуанчжоуская ярмарка показала рост экспортных сделок между странами и районами вдоль "Пояса и пути"
Китай 16:41
Обновляется система электроснабжения Бакинской пригородной железнодорожной линии (ФОТО)
Экономика 16:37
Авиакомпания China Southern Airlines откроет прямой авиарейс Пекин-Лондон
Китай 16:28
Азербайджан приступил к поставкам топлива в новый аэропорт Стамбула
Энергетика 16:23
Глава ИВ Шамахы: У большинства пострадавших от землетрясения домов истек срок эксплуатации
Общество 16:22
В Германии оштрафовали Porsche на 535 миллионов евро из-за "дизельгейта"
В мире 16:21