Армия Хафтара сбила в Ливии самолет лояльных камбину в Триполи сил

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбили военный самолет формирований, лояльных работающему в Триполи Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, самолет был сбит в районе Эль-Хира к югу от Триполи. Ранее силы ЛНА уже уничтожали самолеты авиации ПНС, а также лояльных ему формирований.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.

По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений погибли свыше 430 человек, более 2 тысяч получили ранения.

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