ЕС дождется доклада МАГАТЭ по Ирану, чтобы обсуждать меры, сообщил источник

В Евросоюзе намерены дождаться доклада МАГАТЭ по соблюдению Ираном ядерной сделки, прежде чем обсуждать возможность принятия каких-либо ответных мер в связи с решением Тегерана по ее поводу, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о своем решении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры.

"Прежде чем обсуждать возможность принятия каких-либо мер, в Евросоюзе намерены дождаться доклада МАГАТЭ по Ирану, который, как ожидается, будет готов к концу мая", - сказал собеседник агентства.

США 8 мая 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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