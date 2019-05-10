В КСИР заявили, что Иран не будет вести переговоры с США

10 мая 2019 13:09 (UTC+04:00)

Иран не собирается вести переговоры с США, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что он хотел бы провести консультации с иранскими властями. Об этом заявил заместитель по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Йадалла Джавани, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В четверг Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что хотел бы провести телефонные переговоры с иранскими властями. Днем ранее президент США говорил, что ожидает "в какой-то момент" встречи с лидерами Ирана для выработки соглашения, которое заменит Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Как сообщает Tasnim, Джавани заявил, что Иран "не будет вести переговоров с американцами". По его словам, Иран "считает Америку ненадежной" страной в плане ведения с ней переговоров и заключения каких-либо соглашений, отмечает агентство. По его данным, Джавани также выразил уверенность в том, что США в любом случае не "прибегнут к военным действиям" против Ирана.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе касающихся банковской сферы и торговли нефтью.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Сделка предполагает, в частности, перестройку реактора в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях и соблюдение лимитов обогащения урана (до уровня не более 3,67%). В ноябре прошлого года США восстановили свои санкции в отношении нефтяного сектора Ирана.

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