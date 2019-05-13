Оман решил вновь открыть посольство в Багдаде

Власти Омана приняли решение вновь открыть посольство Багдаде спустя почти 30 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном МИД Омана в воскресенье вечером на странице в Twitter, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"На основе братских связей и исторических отношений, связывающих Султанат Оман и Республику Ирак, Султанат принял решение вновь открыть свое посольство в Багдаде для возобновления своей дипломатической работы. Несомненно, возобновление работы посольства Омана в Багдаде будет способствовать развитию отношений между двумя братскими странами и народами в различных областях", - говорится в сообщении.

По данным газеты Al-Araby Al-Jadeed, власти Омана закрыли посольство в Багдаде в 1990 году после вторжения иракских войск в Кувейт.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.