Трамп согласился профинансировать Специальную Олимпиаду

14 мая 2019 03:34 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп уступил волне критики и добавил в бюджетный запрос конгрессу 18 миллионов долларов на финансирование Специальной Олимпиады - игр для лиц с особенностями умственного развития, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня я официально обновил свой бюджет, включив 18 миллионов долларов на замечательную Специальную Олимпиаду, чьи спортсмены нас вдохновляют и заставляют гордиться нашу страну!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее администрация Трампа предложила сократить бюджет министерства образования на 7 миллиардов долларов до 64 миллиардов долларов. Под сокращение попали около 30 программ, включая и поддержку Специальной Олимпиады. Министр образования Бетси Девос заявила, что рассчитывает на поддержку Специальной Олимпиады со стороны частных спонсоров, а не бюджета США. За это Девос и Трампа громко критиковали в конгрессе и в обществе.

Даже если бы Трамп не пошел на попятный, конгресс, вероятнее всего, утвердил бы финансирование Специальной Олимпиады. Финальная версия бюджета, как правило, больше зависит от конгресса, чем от администрации.

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