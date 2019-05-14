Китай заявил, что будет биться с США в торговой войне "до победного конца"

14 мая 2019 14:04 (UTC+04:00)

Китай будет биться "до победного конца", если США хотят продолжить торговую войну, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Предыдущий опыт стал свидетельством того, что Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее. Если кто-то устроит войну на пороге нашего дома, то мы будем биться до победного конца", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая выразил надежду на то, что США будут объективно оценивать ситуацию и не будут недооценивать решимость и готовность Китая отстаивать свои интересы.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ в понедельник китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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