Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате песни La bicicleta

Арбитражный суд Мадрида снял с колумбийской певицы Шакиры обвинения в плагиате песни La bicicleta, записанной совместно с Карлосом Вивесом, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

С жалобой в суд обратился кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно Вальдес. По его мнению, в тексте песни La bicicleta, которую исполняют Шакира и Вивес, используются без разрешения фрагменты из композиции Yo te quiero tanto ("Я так тебя люблю"), написанной кубинцем в 1997 году.

Постановление суда подробно рассматривает заключение эксперта, гласящее, что композиции "абсолютно разные". Он утверждает, что мелодическая линия и гармоничность также различны и что обе песни написаны с использованием одинаковых ключевых знаков, имеют разную структуру с различиями в плане музыкального дискурса, аранжировке, качестве и объеме текста, говорится в решении суда.

Слушания по данному делу состоялись в марте текущего года. В ходе заседания Шакира отрицала обвинения и заявляла, что никогда раньше не была осуждена за плагиат.

Публика услышала La bicicleta в исполнении Шакиры и Карлоса Вивеса в конце мая 2016 года. В Испании песня стала одним из главных хитов лета и звучала во всех барах, ресторанах и на дискотеках королевства.

42-летняя Шакира известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают наиболее успешной латиноамериканской артисткой, добившейся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. В числе ее наград - пять МTV Video Music Awards, две Grammy, семь Billboard Music Awards. У нее есть звезда на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, она считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен.

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