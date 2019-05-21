Подросток из Гватемалы умер после задержания на границе Мексики и США

21 мая 2019 12:13 (UTC+04:00)

Подросток из Гватемалы скончался после задержания на границе Мексики и США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Шестнадцатилетний гражданин Гватемалы скончался сегодня (в понедельник) утром в пункте (таможенно-пограничного контроля) в Уэслако. Мы приносим соболезнования его семье", - говорится в заявлении.

Согласно предварительным данным, подросток был задержан 13 мая недалеко от округа Идальго (штат Техас) за незаконное пересечение границы. В понедельник утром в ходе проверки он был обнаружен без признаков жизни. Причина его смерти пока не установлена. Информация об инциденте была передана министерству внутренней безопасности США и гватемальским властям.

Представитель службы таможенного и пограничного контроля сообщил, что 16-летний Карлос Грегорио Эрнандес Васкес пересек границу с США в составе группы из 70 человек. Через шесть дней после задержания подросток сообщил о недомогании. При осмотре у него выявили вирус гриппа. В службе добавили, что к расследованию смерти мальчика присоединилось в том числе местное полицейское управление и ФБР.

По данным СМИ, он стал пятым по счету из детей-нелегалов, скончавшихся после задержания на границе Мексики и США. Как отмечается, все они были из Гватемалы. Ранее СМИ сообщили, что на прошлой неделе 2-летний мальчик из Гватемалы скончался в США после задержания на границе с Мексикой.

В декабре широкий общественный резонанс вызвала смерть в США семилетней девочки из Гватемалы. Она вместе с отцом была среди других мигрантов, незаконно пересекших американскую границу. Через восемь часов после их заключения под стражу у ребенка начались судороги и поднялась температура. Как сообщили власти, девочка не ела и не пила несколько дней. Правозащитники заявили, что девочка умерла от септического шока, высокой температуры и обезвоживания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Южной Кореи заявил, что Сеул и Вашингтон готовы продолжать диалог с Пхеньяном
В мире 12:51
США намерены довести количество боевых кораблей своих ВМС до 355
В мире 11:31
Небоскреб загорелся в центре Нью-Йорка
В мире 11:13
Трамп заявил, что проведет переговоры с властями Ирана, когда они будут готовы
США 04:34
Роухани сообщил, что США более 10 раз предлагали Ирану начать переговоры
Политика 01:36
В Китае не показали финал "Игры престолов" из-за торговой войны с США
В мире 20 мая 22:23
Лента новостей
В Азербайджане могут измениться госпошлины для получения иностранцами разрешения на работу
Экономика 13:06
В Азербайджане учрежден Национальный кинофестиваль "Золотая ступень"
Культура 13:03
Минфин Азербайджана стремится улучшить управление госдолгом
Экономика 12:52
Президент Южной Кореи заявил, что Сеул и Вашингтон готовы продолжать диалог с Пхеньяном
В мире 12:51
Риад Абдул стал победителем Международного фестиваля популярной музыки DISCOVERY (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 12:48
В Павлодаре начнут производить сахар
Бизнес 12:41
Гражданин Азербайджана пытался ввезти свыше 40 упаковок лекарств и 10 телефонов
Происшествия 12:37
В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе
В мире 12:33
Какой сектор наиболее привлекателен для грузинских предпринимателей в Турции?
Турция 12:29