Подросток из Гватемалы умер после задержания на границе Мексики и США

Подросток из Гватемалы скончался после задержания на границе Мексики и США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Шестнадцатилетний гражданин Гватемалы скончался сегодня (в понедельник) утром в пункте (таможенно-пограничного контроля) в Уэслако. Мы приносим соболезнования его семье", - говорится в заявлении.

Согласно предварительным данным, подросток был задержан 13 мая недалеко от округа Идальго (штат Техас) за незаконное пересечение границы. В понедельник утром в ходе проверки он был обнаружен без признаков жизни. Причина его смерти пока не установлена. Информация об инциденте была передана министерству внутренней безопасности США и гватемальским властям.

Представитель службы таможенного и пограничного контроля сообщил, что 16-летний Карлос Грегорио Эрнандес Васкес пересек границу с США в составе группы из 70 человек. Через шесть дней после задержания подросток сообщил о недомогании. При осмотре у него выявили вирус гриппа. В службе добавили, что к расследованию смерти мальчика присоединилось в том числе местное полицейское управление и ФБР.

По данным СМИ, он стал пятым по счету из детей-нелегалов, скончавшихся после задержания на границе Мексики и США. Как отмечается, все они были из Гватемалы. Ранее СМИ сообщили, что на прошлой неделе 2-летний мальчик из Гватемалы скончался в США после задержания на границе с Мексикой.

В декабре широкий общественный резонанс вызвала смерть в США семилетней девочки из Гватемалы. Она вместе с отцом была среди других мигрантов, незаконно пересекших американскую границу. Через восемь часов после их заключения под стражу у ребенка начались судороги и поднялась температура. Как сообщили власти, девочка не ела и не пила несколько дней. Правозащитники заявили, что девочка умерла от септического шока, высокой температуры и обезвоживания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.