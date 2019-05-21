Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны

Различия в массе, облике и структуре видимого и обратного полушарий Луны оказались связаны с тем, что спутница Земли практически сразу после рождения столкнулась с небольшой карликовой планетой. К такому выводу пришли ученые, направившие статью к публикации в журнале JGR: Planets, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Наши расчеты показывают, что новорожденная Луна столкнулась с небольшим планетарным зародышем, чей диаметр не превышал 720-780 километров. Эта катастрофа привела к тому, что обратная сторона Луны была засыпана десятикилометровым слоем обломков, который обнаружили зонды GRAIL в 2011 году", - рассказывает Мынхуа Чжу (Meng Hua Zhu) из Института космических исследований в Макао (Китай).

Обратная сторона Луны, в отличие от относительно равнинной видимой стороны, покрыта многочисленными холмами и кратерами. Кроме того, последние гравитометрические исследования показали, что видимая половинка Луны заметно тяжелее, чем ее "темная" сторона, а кратеры на ее поверхности заметно глубже.

Такую асимметричность спутника Земли планетологи давно пытались объяснить, в частности, неравномерностью охлаждения и застывания "новорожденной" Луны, воздействием гравитации Земли или усиленными "бомбардировками" обратной стороны. Кроме того, некоторые астрономы считают, что на Луну упал как минимум один или несколько "зародышей" планет, породивших эти разночтения в свойствах ее полушарий и объясняющих ее необычный изотопный состав.

Чжу и его коллеги подтвердили эту теорию, анализируя те данные по структуре коры Луны, которые пара гравитометрических зондов GRAIL собирала перед своей гибелью в декабре 2012 года.

Одно из главных открытий этой пары аппаратов НАСА заключалось в том, что они обнаружили, что кора Луны на ее обратной стороне была примерно на 10-20 километров толще, чем в видимом полушарии. Более того, японский зонд "Кагуйя" и другие научные миссии позже нашли намеки на то, что на поверхности "темной" стороны присутствует достаточно толстый слой из пород мантии, перемешанных с материей коры.

Это натолкнуло команду Чжу, как и многих других исследователей, на мысль, что подобная прослойка могла появиться на Луне в результате ее столкновения с другой спутницей Земли, крупным астероидом или еще одной протопланетой. Подобные гипотезы вызвали массу споров среди ученых, и пока у них нет однозначных доказательств в пользу ни одной из них.

Авторы статьи подошли к их проверке с другой стороны. Они создали компьютерную модель, в рамках которой они сталкивали юную Луну с различными объектами и следили за тем, к каким последствиям это приведет. В их число, как подчеркивают ученые, могли входить не только крупные и мелкие астероиды, но и небольшие протопланеты, тысячи которых тогда населяли Солнечную систему.

Как оказалось, падения подобного "зародыша" размером с современную Цереру на видимую сторону Луны было вполне достаточно для того, чтобы покрыть ее обратную половину толстым слоем обломков и поменять доли титана, вольфрама и гафния в ее коре в "нужную" сторону.

Остальные фрагменты этого объекта, по словам планетологов, должны были "утонуть" в мантии Луны после столкновения. На месте падения остался лишь огромный кратер диаметром в 2800 километров, который постепенно заполнился легкой лунной лавой. Это должно было породить несколько гравитационных аномалий, которые ученые пытаются сейчас найти.

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