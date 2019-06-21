Marvel приглашает Киану Ривза сняться почти в каждом фильме

Киновселенная Marvel давно ведет переговоры с актером Киану Ривзом о сотрудничестве,передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Об этом порталу Comic Book сообщил глава студии Кевин Файги.

"Мы предлагаем ему сняться почти в каждом нашем фильме. Я не знаю, когда он присоединится к Marvel, если вообще присоединится, но мы очень хотим найти правильный способ сделать это", - заявил он.

Файги сравнил Ривза с Джейком Джилленхолом, который согласился сняться в фильме студии, когда для него нашли "идеальную роль". Речь идет о новом "Человеке-пауке. Возвращении домой", где актер сыграл злодея Мистерио. В Marvel надеются, что с Ривзом будет так же.

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