Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана

2 июля 2019 06:26 (UTC+04:00)

Американский воинский контингент следует в конечном счете вывести из Афганистана, однако в стране должно сохраняться постоянное присутствие разведывательных служб США. Об этом, как передает Trend со ссылокй на РИА Новости, заявил в президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Говоря об Афганистане, американский лидер констатировал, что военные США находятся в этой стране слишком долго. "Мы выполняем роль жандарма для всего мира. Взгляните на Россию, она не является мировым жандармом, она поддерживает порядок у себя в стране", - сказал Трамп. Он также отметил: "Взгляните на Китай, их войска не находятся повсюду".

"Мы значительно сократили свои силы в Афганистане, - подчеркнул президент США. - Я бы хотел просто уйти из этой страны. Проблема в том, что она, как кажется, является своего рода лабораторией для террористов". "Я бы ушел из страны, и мы уйдем из нее, но мы оставим очень мощную разведку", - заключил Трамп.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет - с декабря 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса.

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