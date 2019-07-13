В Камеруне повстанцы похитили около 30 человек

Вооруженные сепаратисты похитили около 30 человек в пятницу в Северо-Западном регионе, одном из двух разрушенных войной англоязычных районов юга Камеруна, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев и местных жителей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Три транспортных автобуса выехали из Фундонга (город) в Баменду (город) и были остановлены в Бело (коммуна) вооруженными сепаратистами... Всем пассажирам было приказано сойти и отдать свои удостоверения личности. Их увели в леса в неизвестном направлении. Сейчас они (пассажиры) по-прежнему с ними", - заявил агентству водитель, который стал очевидцем инцидента.

Местные жители отметили, что похищение последовало за столкновениями между группировками сепаратистов в этом районе.

Один из жителей, который пожелал сохранить анонимность, сказал агентству, что настоящей причиной конфликта стало то, что одна из группировок отказалась отдать оружие другой.

Поэтому сепаратисты собираются держать в заложниках пассажиров автобусов, пока не получат обратно свое оружие.

Местные власти сообщили агентству, что движение вдоль дороги было остановлено, и начался поиск заложников.

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