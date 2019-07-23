Генсек ООН призвал избегать эскалации ситуации в Ормузском проливе

23 июля 2019 04:29 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Ормузском проливе проявлять сдержанность и избегать эскалации ситуации, заявил на брифинге журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь чрезвычайно обеспокоен недавними сообщениями о захватах судов, в том числе в Ормузском проливе", - сказал Хак.

По его словам, генсек заявил о необходимости уважать права и исполнять обязанности в контексте осуществления навигации через Ормузский пролив и соседние воды в соответствии с международным законодательством.

"Генсек призывает всех проявлять максимум сдержанности и воздержаться от действий, которые повышают напряженность", - подчеркнул Хак.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

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