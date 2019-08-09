В ООН ожидают от Саудовской Аравии дальнейшего расширения прав женщин

Эксперты ООН ожидают от властей Саудовской Аравии расширения прав женщин и, в частности, полной отмены системы мужского "опекунства" (со стороны мужа или другого родственника мужского пола). Об этом говорится в распространенном в четверг в Женеве совместном заявлении спецдокладчика по праву на частную жизнь Джозефа Каннатачи и членов Рабочей группы по вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эксперты расценили как "внушающий воодушевление шаг" предоставленное в начале августа саудовским женщинам право оформлять загранпаспорта и покидать территорию страны без разрешения мужчины-опекуна. Вместе с тем, они подчеркнули, что "это позитивное событие" стало результатом продолжавшихся не один год усилий со стороны правозащитников, многие из которых все еще находятся не на свободе. "Женщины продолжают сталкиваться с многочисленными ограничениями системы опекунства", которая основана на дискриминации женщин и "отрицает их основополагающие права человека и достоинство как человеческого существа".

По словам авторов заявления, любой прогресс не будет непрочным, если не будет сопровождаться "более широкими реформами и мерами, направленными на то, чтобы права были отражены и закреплены в конституции" Саудовской Аравии. Эксперты призвали правительство страны выполнить данное им обещание о "полной отмене системы мужского опекунства".

Власти королевства 1 августа разрешили женщинам оформлять загранпаспорта и покидать территорию страны без разрешения мужчины-опекуна. Кроме того, женщины получили право самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка (до этого только муж или достигший 18 лет родственник мужского пола мог сообщить в государственные органы о рождении), подавать заявление о заключении или расторжении брака, а также иметь право на опеку над несовершеннолетними.

Однако до сих пор женщинам запрещено без согласия опекуна выходить замуж, открывать счет в банке, делать медицинские операции. Помимо этого, женщинам не разрешается наследовать столько же денег, сколько и мужчинам, носить открытые наряды.

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