Макет станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта в Швеции

Испытания в Швеции парашютной системы для российско-европейской миссии ExoMars-2020 завершились неудачей, макет станции разбился при посадке, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с итогами испытаний, передает Trend.

"Испытания парашютной системы на шведском ракетном полигоне Эсрейндж завершились неудачей. Полноразмерный макет десантного модуля марсианской станции ExoMars-2020 разбился при посадке", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Европейского космического агентства пока не прокомментировали данную информацию.

Сами испытания прошли 5 августа, о чем сообщила Шведская космическая корпорация (Swedish Space Corporation). В ходе них аэростат с макетом поднялся на многокилометровую высоту для последующего сброса макета станции ExoMars-2020. О результатах испытаний не сообщалось. В течение двух дней на Youtube-канале корпорации, где велась онлайн-трансляция запуска, висело сообщение, что по итогам испытаний ведутся работы по поиску и эвакуации посадочной станции. В настоящее время трансляция прекращена.

Это не первая неудача при испытаниях парашютной системы для ExoMars-2020. В июне Европейское космическое агентство сообщило, что 28 мая при испытаниях оба основных парашюта раскрылись нормально, однако сразу после выхода из контейнеров на парашютах были обнаружены разрывы в ткани. ЕКА планировало доработать парашютную систему.

Запуск к Марсу станции ExoMars-2020 планируется на 25 июля 2020 года. Миссия состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российский посадочный модуль "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" будут установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка десантного модуля на Марс намечается на март 2021 года.

В марте 2016 года к Марсу была отправлена автоматическая межпланетная станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.

Запуск ExoMars-2020 должен стать первой для России отправкой к Марсу посадочного аппарата за 46 лет.

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